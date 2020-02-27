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Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Marmaris açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 15.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 10 kilometre.
Etiketler: son dakika Muğla Marmaris deprem AFADSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 15:40
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