Türkiye
Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
25 Temmuz 2019 Perşembe 08:27 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 08:42
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van'ın Erçiş ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca Şehit Jandarma Er Eyüp Öksüz Operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
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