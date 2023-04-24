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Türkiye
AA 24.04.2023 15:40

Van Gölü'nün zemininden balçık ve dip çamuru temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 880 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Van Gölü'nün zemininden balçık ve dip çamuru temizlendi
[Fotograf: AA]

Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda sürdürülen proje kapsamında, şu ana kadar gölün zeminindeki 880 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi.

Van Gölü'nün zemininden balçık ve dip çamuru temizlendi

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan birinci etaptaki çalışmaları tamamlayan belediye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki ikinci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki üçüncü etapta çalışmalara devam ediyor.

Gölün 14 kilometrelik sahil bandında 72 iş makinesi ve 80 personelle yürütülen projeyle, 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçık temizlenmesi hedefleniyor.

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