Bayram tatilinde Kırıkkale'den 627 bin 391 araç geçişi oldu

Geçen yıl Ramazan Bayramı süresince 414 bin 293 aracın geçtiği kentten geçen araç sayısında artış yaşandı.

Ara tatilin başladığı 14 Nisan ile Ramazan Bayramı'nın üçün günü olan 23 Nisan tarihleri arasında 627 bin 391 aracın geçiş yaptığı Kırıkkale'de, ekipler tarafından 6 bin 652 araç kontrol edildi, 1192 sürücüye 1 milyon 435 bin 6 lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerde, 73 araç trafikten men edildi, 10 sürücünün belgesine el konuldu.

Tatil süresince 30 kazada 1 kişi öldü, 49 kişi yaralandı, 29 da hasarlı kaza meydana geldi.