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Türkiye
AA 24.04.2023 14:47

Arkadaşının çalıştığı marketi oyuncak tabancayla soydu

Konya'da oyuncak tabancayla akaryakıt istasyonunun marketine girerek kasadaki 600 bin lirayı gasbeden şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Arkadaşının çalıştığı marketi oyuncak tabancayla soydu
[Fotograf: DHA]

Musalla Bağları Mahallesi Çakırlı Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketine 17 Nisan gece saatlerinde müşteri kılığında giren maskeli şüpheli, çalışana bir şeyler almak istediğini söyledi.

Şüphelinin kasaya yöneldiğini fark eden market çalışanı, müdahale etmeye çalıştı. Bunun üzerine cebinde gizlediği tabancayı çalışana doğrultan şüpheli, kasadaki 600 bin lirayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) yüzlerce saatlik görüntüyü izledi.

Şüphelinin, gasp olayının ardından motosikletle kaçtığı, uzaklaştıktan sonra motosikleti yol kenarına bırakarak üzerindeki kıyafetleri yaktığı, daha sonra kendisini almaya gelen bir araca bindiği belirlendi.

Şüphelilerden biri akaryakıt istasyonunun çalışanı çıktı

Harekete geçen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3 suç kaydı olan şüpheli Mustafa B. ile onu araçla almaya gelen Habil Ali Ç. ve Mehmet G.'yi gözaltına aldı.

İncelemede, 13 suç kaydı bulunan Habil Ali Ç.'nin akaryakıt istasyonunun çalışanı olduğu saptandı. 3 suç kaydı bulunan Mehmet G.'nin oto yıkamacısının olduğu ve Mustafa B.'nin de onun yanında çalıştığı tespit edildi. Olayda kullanılan tabancanın da oyuncak olduğu belirlendi.

Şüpheliler tutuklandı

Habil Ali Ç. ve Mehmet G.'nin, gaspla alakalarının olmadığı izlenimini verebilmek için olay anında farklı bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığı ve kameraların önünde beklediği ortaya çıktı.

Zanlılar ilk ifadelerinde, arkadaş olduklarını, Mustafa B.'nin yakında düğün yapacağı için paraya ihtiyacı olduğunu ve gasp parasını aralarında paylaşmayı planladıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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