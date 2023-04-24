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İHA 24.04.2023 14:18

Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?

Seçimler yaklaşırken birçok vatandaş "eski kimlikle oy kullanılabilecek mi" sorusunu merak ediyor. 135 sayılı genelgenin 27. maddesine göre, TC kimlik numarası net şekilde belli olan eski kimlik kartını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanabilecek.

Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu'nun 135 sayılı genelgesinin 27. maddesine göre; sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek.

Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

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