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Türkiye
AA 17.08.2023 14:55

Van Gölü'nden 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Gölü'nden 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" çerçevesinde gölün kirlilikten kurtarılması ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan proje sürüyor.

Geçen yıl Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahilinde başlatılan projenin birinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta çalışmalara devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Çalışma kapsamında 14 kilometrelik sahil bandından 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarılması hedefleniyor.

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