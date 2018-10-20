Van Gölü sahili güvenlik korucularına emanet

Van’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Edremit Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla ilçedekilerin yaşam standardını yükseltiliyor.

Kentin Van Gölü sahilindeki yeşil ilçelerinden Edremit, yeni yapılan sahil bandı ile vatandaşların adeta nefes aldığı yer haline geldi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin sıklıkla gezdiği sahil bandının güvenliği de terörle mücadelede de etkin görev üstlenen güvenlik korucularına emanet.

Günün ilk ışıklarıyla 16 kişilik ekip, 2,5 kilometrelik sahil bandı boyunca gece geç saatlere kadar yaya ve bisikletle devriye gezerek bölgenin güvenliğini sağlıyor.

"Korucuların yüzde 70'i üniversite mezunu"

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, İçişleri Bakanlığının yeni düzenlemelerle güvenlik koruculuğuna yeni bir konsept ve değişim kazandırdığını söyledi.

Bu kapsamada 50 yaş üzeri güvenlik korucularının emekli edildiğini ve daha genç kadrolarla faaliyetlerin sürdürüldüğünü anlatan Çiçekli, "Güvenlik korucuları terörle mücadele anlamında çok kıymetli ve önemli. Biz bu kurumun daha aktif ve faal olması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu değişim, dönüşüme ayak uydurmak için güvenlik korucularımızı ihtiyacımızın olduğu yerlerde değerlendiriyoruz." dedi.

Çiçekli, Edremit'te geçen yıl başladıkları "Sahil Bandı" projesini bu sene tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sahil bandının güvenliğinin sağlanması için 16 güvenlik korucusunu görevlendirdiklerini belirten Çiçekli, "PKK/KCK ve diğer terör örgütleri tarafından mağdur edilen mahallelerimize açmış olduğumuz aile destek merkezlerimizin ve kamu kurumlarımızın da güvenliğinin sağlanmasında korucu kardeşlerimizi görevlendirdik." diye konuştu.

Çiçekli, bu kapsamda değerlendirdikleri güvenlik korucularının yüzde 70'inin üniversite mezunu olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik korucuları 3 aylık boks, yakın dövüş, biniş, ileri sürüş teknikleri, etkili iletişim, mevzuat ve benzeri eğitimlerden geçirildi. Yeni alınacak 15 kadın güvenlik korucumuzu da okullarda, aile destek merkezlerinde ve sahilde ihtiyaç odaklı görevlendireceğiz." ifadesini kullandı.

"Amacımız huzur ve güvenliği sağlamak"

Güvenlik korucularından Serhat Uğur da ekip arkadaşlarıyla gün boyu sahil bandında nöbet tuttuklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Amacımız ilçeyi ziyaret eden insanların aileleriyle, sevdikleriyle ve yakınlarıyla huzurlu, güvenli ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Bu doğrultuda herhangi bir olumsuzlukta anında müdahale ediyoruz. Sayın kaymakamımızın emirleri doğrultusunda gururla görevimizin başındayız."

Ümit Binici de güvenlik korucuları olarak bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da vatandaşların huzuru ve güvenliği için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Bu arada Edremit Kaymakamlığı 118 noktaya kurduğu güvenlik kameraları ile ilçeyi 7 gün 24 saat izleyerek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlıyor.

Kaynak: AA