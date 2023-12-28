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Türkiye
İHA 28.12.2023 10:26

Van-Bahçesaray yolunda çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray karayolunda sürücüleri tarafından yolda bırakılan 2 araç çığ sonucu uçuruma yuvarlandı.

Van-Bahçesaray yolunda çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

Van-Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve fırtınadan dolayı çığ riskine karşı Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık'ta ulaşıma kapatıldı.

Van-Bahçesaray yolunda çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

Kar yağışının durması, tipinin hafiflemesiyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111. Şube Şefliği ekipleri, 8 iş makinesi ve 15 personelle yol açma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü bölgede çalışmalar devam ederken 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne yaklaşan ekipler, yola düşen irili ufaklı çığları temizleniyor.

Bir taraftan yol açma bir taraftan yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Van-Bahçesaray yolunda çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

2 araç uçuruma yuvarlandı

4-5 Şubat 2020 tarihlerinde çığ düşmesi sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayoluna yine çığ düştü. Karayolları ekipleri tarafından 1 hafta önce ulaşıma kapatılan yolda sürücüleri tarafından bırakılan 2 araç çığ düşmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Van-Bahçesaray yolunda çığ 2 aracı uçuruma yuvarladı

Ekipler 1 haftadır Van-Bahçesaray yolunda yürüttükleri çığ temizleme çalışmasına devam ederken, araçları kurtarmak için de çalışma başlattı.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden yaklaşık 250 kilometrelik yoldan ulaşım sağlanıyor.

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