Ankara Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelerle ilgili uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."