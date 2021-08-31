Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 21:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Valilik uyardı: Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği, şehrin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Ankara Valiliği, yapılan son meteorolojik değerlendirmelerle ilgili uyardı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 1 Eylül Çarşamba günü ilimizin kuzey kesimlerinde görülecek yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Etiketler: Ankara Ankara Valiliği Sağanak Yağış
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