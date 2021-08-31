Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı; 166 ev karantinada
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine, farklı mahallelerdeki 166 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre farklı mahallelerdeki 166 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina Adıyaman
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