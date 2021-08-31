İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri iki zanlının bulunduğu aracı durdurdu.

Aramada, araçta çeşitli markalara ait 1 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı, polis merkezine götürüldü.