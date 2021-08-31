Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 1 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da kaçak tütün mamulleri ticareti yapan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre takip ettikleri iki zanlının bulunduğu aracı durdurdu.
Aramada, araçta çeşitli markalara ait 1 milyon 490 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki zanlı, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Çorum Kaçakçılık Makaron
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