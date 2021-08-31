Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet, kaldırımda fındık kurutanlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Görele ilçesinde bir kamyonet, kaldırımda fındık kurutanlara çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi'nde Uğur Gündüz yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak kaldırımda fındık kurutan Mehmet Cin, Metin Arslantürk ve Hümeyra Sevindi'ye çarptı.
Kazada Cin olay yerinde hayatını kaybederken, yaralan Arslantürk ve Sevindi, Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun
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