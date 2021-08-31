İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 19-23 Ağustos tarihlerinde, 31 ayrı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 430 gram esrar, 201 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 43 gram sentetik kannabinoid, 172 uyarıcı hap, 918 gram sentetik ecza ürünü, 2 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 20 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 630 lira ele geçirildi.

53 gözaltı

Operasyonlarda gözaltına alınan 53 zanlıdan 15'i tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, diğerleri serbest bırakıldı.