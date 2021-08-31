Umutkent Mahallesi'nde bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi.

Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu.

Kedi kulübesini parçaladı

Soru karşısında sinirlenen kişi, “Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradan” diyerek kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı. O anlar kadınlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini, bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi.

Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.