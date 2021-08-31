Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Güngören'de balkonu çöken bina boşaltıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Karot örneği alınan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında bulunan dairenin balkonu çöktü.
Bina boşaltıldı
Olay sonrası belediye ekipleri binada inceleme yaptı. 19 daire ve 2 iş yeri olan bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina zabıta ekiplerince mühürlendi.
Bina sakinlerinin bazıları akrabalarına yerleşti, bazıları da belediye ekiplerince otele yerleştirildi.
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