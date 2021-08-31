Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında bulunan dairenin balkonu çöktü.

Bina boşaltıldı

Olay sonrası belediye ekipleri binada inceleme yaptı. 19 daire ve 2 iş yeri olan bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bina sakinlerinin bazıları akrabalarına yerleşti, bazıları da belediye ekiplerince otele yerleştirildi.