Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilini yol kenarına park eden sürücü, dikiz aynasına bakmadan aracın kapısını açtı. Bu sırada gelen motosiklet sürücüsü, aracın kapısına çarparak yola savruldu. Motosiklet sürücüsü, tam o sırada da karşı şeritten gelen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Suriyeli Beşşar El Assaf, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.