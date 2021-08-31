Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 15:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Motosiklet, park halindeki otomobilin kapısına çarptı
Şanlıurfa'da, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü, başka bir otomobilin altında kaldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilini yol kenarına park eden sürücü, dikiz aynasına bakmadan aracın kapısını açtı. Bu sırada gelen motosiklet sürücüsü, aracın kapısına çarparak yola savruldu. Motosiklet sürücüsü, tam o sırada da karşı şeritten gelen aracın altında kaldı.
Ağır yaralanan Suriyeli Beşşar El Assaf, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:22
- 17:12
- 17:20
- 17:08
- 17:09
Sıradaki Haber
Kurt sürüsü 30 hayvanı telef etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz