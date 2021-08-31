Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 31 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 31 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 23-29 Ağustos'ta operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 67 bin 748 uyuşturucu hap, 1282 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 milyon 324 bin 700 makaron, 200 kilogram kaçak tütün, 93 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 290 puro, 131 paket kaçak sigara, 167 sahte bandrol, 20 kaçak cep telefonu ve bir sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 31 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık
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