Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile Kastamonu Valiliği görevine atanan Avni Çakır, ilk ziyaretini Babalar Günü olması hasebiyle 29 yıl önce oğlu Van’da şehit olan Sadık Tokat’a gerçekleştirdi.

Ziyarette aynı zamanda kendisi de bir şehit abisi olan Vali Avni Çakır’ın kardeşi Ali Çakır ile Sadık Tokat’ın oğlu Selahattin Tokat’ın 1993 yılında Van’ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen hain saldırıda aynı anda şehit olduğu ortaya çıktı.

Şehit babası Sadık Tokat ile bir süre sohbet eden Vali Avni Çakır, 29 yıl önce aynı kaderi yaşadıkları terör saldırısında yaşadıklarını birbirlerine anlattı.

Hem şaşıran hem de duygulanan Vali Çakır’ın gözleri doldu. Vali Çakır, Şehit Babası Sadık Tokat ve diğer beraberindekilerle birlikte Şehit Selahattin Tokat’ın kabrini ziyaret etti. Vali Çakır ve beraberindekiler, yağan yağmura rağmen şehidin kabrinde dua etti.

"Bunun ilahi bir tesadüf olduğunu da burada da görmüş olduk"

Babalar Günü olması dolayısıyla ilk ziyaretini şehit ailesine yapmak istediğini kaydeden Vali Çakır, şunları söyledi:

"Babalar Günü olması hasebiyle hem de Kastamonu Valiliğine Çarşamba günü göreve başladıktan sonra ilk severek yapmak istediğim görevlerden bir tanesi de şehit ailelerimizi ziyarettir. Bu yüzden Sadık amcamıza hem Babalar Günü kutlaması hem de tanışmak için ziyarette bulunduk. Sadık amcamız ile konuşurken bunun ilahi bir tesadüf olduğunu da burada da görmüş olduk.

Sadık amcamızın oğlu Selahattin, 1993 yılında Eylül ayında Van’ın Çatak ilçesinde Konalga Karakolu’nda şehit oldu. Ben de bir şehit abisiyim. Benim kardeşim de aynı gece aynı karakolda şehit oldu. Ben bunu yolda gelirken öğrendim. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki ilk şehit ailesi ziyaretini kardeşimle beraber aynı karakolda şehit olan bir evladımızın babasına yaptım. Dolayısıyla sanki kendi ailemi ziyaret ediyormuşum gibi hissettim. Bu ziyaretin de ayrı bir özelliği oldu benim için. Sadık amca ne hissediyorsa aynı duyguları 1993 yılında ben de hissettim. Bu yüzden bu ziyaret benim açımdan da ayrı bir anlam taşıdı."