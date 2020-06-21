Bornova ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde yaşayan tavuk üreticisi Yasin Davran'ın bir kümesinde Mayıs ayında çıkan yangında 600 tavuğu telef oldu.

İşletmenin tekrar faaliyete geçmesi için çalışma başlatan Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ekipleri hayırseverlerin de verdiği destekle yanan 135 metrekarelik kümesi onardı.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, Davran'ın kümesinin yandığını duyduklarında çok üzüldüklerini, Bakan Pakdemirli'nin talimatı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

"Telef olan 600 tavuk yerine 1200 tavuk teslim edildi"

Hayırseverlerin desteğine çok teşekkür eden Özen, "Yangının çıktığı kümes yeni baştan inşaa edildi. Telef olan 600 tavuk yerine 1200 tavuk teslim edildi. Biz toplum olarak bu tür işlerde el ele veren tek milletiz. Bu örneklerin çoğaltılması gerekiyor. Biz burada üreticimizin ayrıca Babalar Gününü kutluyoruz. Üreticilerimizin iyi ve kötü gününde yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" dedi.

Tavuk üreticisi Yasin Davran da kümesinde çıkan yangında çok üzüldüğünü belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı çalışma kampanyasında hayırseverlerimiz bana destek oldu. Bakanımız zor durumda ailemin yanımda oldu. Beni zor günümde ayağa kaldırdı. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.