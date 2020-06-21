Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, endişeye yol açtı.

"Çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz"

Yaklaşık 17 köyde görülen ve Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirgelerle karşılaşan vatandaşlar, yol boyu sürü halinde binlerce çekirgenin mevcut olduğunu belirtti.

Sürünün ovaya inmesiyle ekili arazilerin zarar görmesinden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

[Fotoğraf: DHA ]

Çekirgelerin bölgede sürü halinde olduğunu anlatan Aydın Dinçer, "Çekirgeler bölgede bir hayli çoğalmış ve Muş'a doğru yürüyor. Allah korusun çekirgeler tarlalara giderse, tarlada çayır falan bırakmaz. Zaten bu bölgede çekirgeler bir şey bırakmamış" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Yetkililerin derhal konuya el atması gerektiğini vurgulayan Ramazan Yavuz ise, "Çekirgeler Muş Ovası'na doğru gidiyor. Böyle olursa çekirgeler ekinlerin hepsini mahvedecek. Buğdayları falan hepsini yiyorlar. Yetkililer derhal bunun için önlem alması lazım" diye konuştu.

Çekirgeler bölgedeki yaylalarda yaşam sürdürülen çadırlar ile çevresinde de gözlemlendi.