Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakalar arttı, 165 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 165 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 165 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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