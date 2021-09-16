Her hafta yayınlanan vaka haritası şehirlerin 100 bin kişide görülen vaka oranlarını gösteriyor. Aşı haritası ise her gün kentlerdeki aşılama oranlarını ortaya koyuyor.

Tablolarda, Siirt, 31 Temmuz’da yüzde 45’lik aşılanma oranına ve rekor seviyede 100 binde 1139 vaka oranına sahipti.

Kentteki yüksek vaka oranı ve düşük aşılanma oranı şehirdeki aşılama çalışmalarının artmasını sağladı. Yetkililer, sahadaki sağlık ekiplerini artırarak, daha çok kişiye aşı ulaştırdı.

[Grafik: Hafize Yurt / TRT Haber]

10 Eylül itibarıyla Siirt’in vaka oranı yüzde 84’e inerken, aşılanma oranı da yüzde 69 seviyesine çıktı.

Haftalardır, sağlık ekiplerinin gayretinin sonuç vermesi, aşılanmanın sağladığı etkiyi de ortaya koydu.

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Siirt’in başarısını TRT Haber’de anlattı:

Siirt’te vaka sayısı son açıklanan haftalık haritada 100 binde 84,27’ye kadar geriledi. Kentte vaka sayısındaki düşüşü Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/kcuPzStPNA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2021

"İyi bir filyasyon ekibiyle başarılı olduk"

Dr. Ömür, “Yüksek vaka oranını indirmek ve aşılanmayı artırmak için tüm sağlık ekibimizle çalıştık. Vatandaşların ilaçlarını evlerine götürdük, gerekirse test için numuneleri evden aldık, iyi bir filyasyon ekibiyle bunu yaptık. Vatandaşın bize desteği çoktu. Aşı oranımız yüzde 25’teyken şu anda yüzde 69’lara kadar geldik. Ama amacımız bu rakamları sıfırlayarak, tamamen mavi il olmak” diye konuştu.

Dr. Ömür, son günlerde gebe ölümlerinin arttığına işaret ederek, “Aşısız gebelerin aşılanması gerekiyor. Lütfen çocuklarımız ve gebelerimiz için aşılarımızı olalım” diyerek sözlerini bitirdi.

