Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı bir eve operasyon düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 3 cep telefonu, bir taşınabilir bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Trabzon Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz