Güvenlik güçleri, yabancı uyruklu 7 kişinin yaşadığı bir eve operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 3 cep telefonu, bir taşınabilir bellek ile 4 pasaport ele geçirildi.