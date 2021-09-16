Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 7 sınıf karantinaya alındı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 sınıfta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Öğrenciler, uzaktan eğitim alıyor.
Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.
Öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar
Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.
İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin COVID-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı.
Karantinadaki öğrenciler, derslerine evlerinden çevrim içi olarak katılıyor.
Etiketler: Karantina Tokat Yüz Yüze Eğitim
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