Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.

Öğrenciler uzaktan eğitim görüyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.

İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin COVID-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı.

Karantinadaki öğrenciler, derslerine evlerinden çevrim içi olarak katılıyor.