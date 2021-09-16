Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 19 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 19 göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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