Tostunu ‘Adana tostu’ olarak tescil ettiren Anıl Kurt, İstanbul Beşiktaş’ta şube açacaktı. Şubede son hazırlıkları inceleyip Adana'ya doğru yola çıktı. Kullandığı minibüsün hız göstergesi bir ara 206 kilometreyi gösterdi. O anları sosyal medyadan da paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

Genç fenomen bu paylaşımından dakikalar sonra aşırı hız ve dikkatsizliğin kurbanı oldu. Karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Anıl Kurt'un cenaze törenine yakınlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden tanıdıkları da katıldı.

Kurt'un cenazesi önce evine, ardından yıllardır çalıştırdığı Bey mahallesindeki iş yerine götürüldü. Dualar edildi, sevenlerinden helallik alındı.

Anıl Kurt, kılınan cenaze namazının ardından Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.