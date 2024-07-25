Uzmanından sel uyarısı: İstanbul'da kısa süreli kuvvetli yağışlar bekleniyor

Yaz mevsiminin ilk ayı olan haziran, tüm zamanların en sıcak haziran ayı olarak bir rekora imza attı. Temmuz ayındaki yüksek sıcaklıklar, bu ayın da rekora koştuğunu gösteriyor.

Sıcak havaya aşırı nem de eklenince nefes almak dahi güçleşiyor. Herkesin şikayetçi olduğu bu duruma birkaç günlük ara verme imkanı söz konusu. Zira kısa süreli de olsa yağışların etkili olması bekleniyor.

Nefes aldırması umut edilen yağışlar ne zaman, hangi bölgelerde ve nasıl etkili olacak? Bu soruların yanıtı için İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile konuştuk.

Pazar gününe kadar 5-6 derece bir düşüş bekliyoruz. Bu arada tabii nem de düşüyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

“Sıcaklıklarda 5-6 derece düşüş bekliyoruz”

Dr. Güven Özdemir, 5000 metrenin üzerindeki yüksek seviyelerde -10 derecelik bir soğuk hava kütlesinin var olduğunu söylüyor. Bunun etkisinin bize yağış olarak gelmeye başladığını ifade ediyor. Balkanlar’dan, Karadeniz üzerinden gelen bu sistem pazar gününe kadar devam edecek. Karadaki sıcaklıkla buluştuğunda da yağış oluşturacak. Özdemir bu yağışlarla, sıcaklıklarda düşüş olacağını anlatıyor:

“Azor yüksek basıncının üzerimizde kalması hatta Rusya'ya kadar uzanması, Arabistan üzerindeki alçak basınç sisteminin de yurdumuza doğru giriş yapmasıyla maalesef kavrulmaya başladık.

Temmuz ayının son haftası için yağış ihtimali var demiştik. O da kendisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığı mevsim normallerine doğru geriliyor. Yani pazar gününe kadar 5-6 derece bir düşüş bekliyoruz. Bu arada tabii nem de düşüyor.”

Yağışlar nerede, nasıl görülecek?

Özdemir gün gün hava tahminlerini paylaşıyor. Bugün için İstanbul'un Avrupa yakasında ve Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'de kuvvetli yağışların ve 40-50 kilometre hıza ulaşan poyrazın beklendiğini söylüyor. Ancak İstanbul'un Anadolu yakasında yağış yok, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sel olayına dikkat etmek lazım. Kuvvetli ve kısa süreli oluyor ama çok miktarda yağış oluşabiliyor.

Cuma günü ise sınırlı olan yağışın tüm Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin hemen hemen tamamında görüleceği tahmin ediliyor. Cuma günü Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı olacak. Benzer tablo cumartesi günü için de geçerli…

Yağışların etkisini pazar gününden itibaren kaybedeceği öngörülüyor. Pazartesi günü yeniden yüksek sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

İstanbul için sel uyarısı

İstanbul için önemli bir uyarısı var Dr. Güven Özdemir’in. Kentte görülmesi beklenen yağışların özelliklerini anlatarak olası su baskını ve seller için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor:

“Cuma ile cumartesi günü gök gürültülü yağışlar görülecek. Tamamında hava kapalı olacak ama bazı bölgelerde yağış kuvvetli olacak. Bu yerel yağışların kısa süreli olması bekleniyor.

Sel olayına dikkat etmek lazım. Kuvvetli ve kısa süreli oluyor ama çok miktarda yağış oluşabiliyor. Örneğin 3 günde yağacak yağış 1-2 saatte düşebiliyor. Buna hazırlıklı olmak, meteorolojik uyarılara çok dikkat etmek gerekir.

Bazı bölgelerde çok kuvvetli yağış olabilir. Hemen yan tarafındaki bir ilçeye daha az düşebilir. Bu aldatmamalı. Meteoroloji’nin radar görüntülerine bakmakta fayda var.”

İstanbul için dolu riski var mı?

Peki önümüzdeki günlerde İstanbul’da, 2017 yılındaki gibi bir dolu yağışı söz konusu olabilir mi? Dr. Güven Özdemir bunu şimdiden öngörmenin güç olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Yüksek seviyedeki hava sıcaklığı ile şehir üzerindeki hava sıcaklığı arasındaki fark yüksek olduğu takdirde muhakkak yükselici hareketler, kararsız hava hareketleri oluşacaktır. Dolu olma ihtimali de fırtına olma ihtimali de yüksek olacaktır.”