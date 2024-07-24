Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.07.2024 21:55

Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapıldı.

Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde yangın
[Fotograf: İHA]

Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin 25 araç, 65 personelle yaklaşık 3 saat müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Kayseri Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne ekiplerce kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Netanyahu'ya alkışa tepki
23:01
Kurtulmuş: Netanyahu'yu ayakta alkışlayan topluluk katliamın ortağıdır
23:07
UNICEF: Gazze Şeridi'ndeki insani durum felaketin de ötesinde
22:37
Kocaeli'deki zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi
22:30
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
22:05
Japonya'nın nüfusu üst üste 15 yıldır düşüyor: Yarım milyondan fazla azaldı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı
FOTO FOKUS
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
Doktor Sadık Ahmet'in ölümünün 29'uncu yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ