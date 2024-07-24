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Türkiye
İHA 24.07.2024 20:22

Yayaya yol verdi, zincirleme kaza oldu

Adıyaman’da, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek isteyen bir aracın durması sonucu 5 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayaya yol verdi, zincirleme kaza oldu

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı karşı tarafında bulunan yaya geçidinden geçen yayalar için plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil durdu. Bu esnada yolu kullanan 5 araç duran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

Fren yapan 5 araç birbirine çarptı. Kaza sonrası yayalara yol vermek için duran araç olay yerinden uzaklaşırken birbirine giren 5 araçtaki sürücüler ve yolcular için olay yerine sağlık ekipleri ile trafik polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralının olmaması nedeniyle olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından kazaya karışan 5 aracı yoldan kaldırttı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman Trafik Kazası
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