Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Gaziantep'te, şehirler arası otobüsteki bir yolcunun üst aramasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.
Kentte şehirler arası yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcunun üst aramasında 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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