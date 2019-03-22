Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi, sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi” suçlarından tutuksuz yargılanan ikisi kadın 26 kişinin hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmayla haklarında 2 ile 19 yıl arasında değişen hapis cezası verilen 26 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen hükümlüler daha sonra sevk edildikleri adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA