Türkiye

37 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı

22 Mart 2019 Cuma 09:03 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 09:47

İstanbul merkezli 37 ilde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi için gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin yargı yapılanmasına yönelik 37 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerinden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. 137 adreste yapılan operasyonda şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor. Kaynak: DHA Etiketler: operasyon İstanbul fetö

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