Kocaeli Köseköy Sanayi Sitesi'ndeki bir yağ deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri ile yangın sırasında içeride bulunan panelvan kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen kişinin kimliğinin Mesut Balande (45), yaralananların da oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) olduğu öğrenildi.

Baba Balande'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırılırken, yaralı kardeşlerin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor

Köseköy Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, söndürme çalışmaları sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA