Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin İstanbul Havalimanı'na taşınması, 5 Nisan saat 03.00'te başlayacak ve tam 45 saat sürecek

Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonunun sürdüğü dönemde 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.

47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek

Taşınma sürecinde 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte, 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek.

5 binden fazla personel çalışacak

Taşınmada 5 binden fazla personelin görev alacağı öğrenilirken güzergah da Basın Ekspres yolu olarak belirlendi.

Alternatif taşınma güzergahı belirlenirken, yollara acil durum kurtarma ekiplerinin de tedbir amacıyla konuşlandırılmasına karar verildi.

Atatürk Havalimanında yükleme noktaları oluşturulurken, taşınacaklar arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar yaklaşık 47 bin 300 ton malzeme yer alıyor.

Taşınma süresince yapılacak uçuşların planlaması da hazırlandı.

Taşınma sonrası ilk THY seferi

Çift taraflı olarak ticari yolculu uçuşlara ara verilecek 12 saatlik kapalılık döneminden sonra THY ilk uçuşunu 6 Nisan saat 14.00’te İstanbul Havalimanından yapacak. Bu süreçten sonra Atatürk Havalimanından artık herhangi bir yolculu uçuş icra edilmeyecek.

Atatürk Havalimanı, 6 Nisan saat 02.00 itibariyle, tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı (LTBA) müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere göre kullanılacak.

"Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri", İstanbul Havalimanı hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir hava trafik kontrol hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, saatlik kapasitesi 5 iniş-5 kalkış olmak üzere toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek.

66 ülkeye ulaşım imkanı

İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olacak.

Kaynak: AA