Uyuşturucuda 'UYUMA' dönemi

Uyuşturucu satıcılarına en büyük darbeyi "ihbarcılar" vuracak. İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçireceği cep telefonu uygulamasıyla, ihbarlar tek bir butona basılarak yapılacak.

Yüzde yüz yerli imkanlarla geliştirilen "uyuma" adlı uygulama, ihbar mekanizması olarak görev yapacak.

Yakın zamanda kullanıma sunulması beklenilen uygulama, vatandaşlarca akıllı telefonlara yüklenebilecek. Uygulamayı telefonuna indiren kullanıcı, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacak.

İhbarcının kimliği gizli kalacak

Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacak.

Herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.

Narkotimler bugüne kadar 50 bin olaya müdahale etti

Narkotimlerin görev alanı da genişleyecek. Bunun için ekiplere araç desteği verilecek.

2014 yılı sonunda kurulan Narkotimler, bugüne kadar yaklaşık 50 bin olaya müdahale etti. 90 bine yakın kişiye işlem yapıldı. Bu kişilerden 30 bini tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber