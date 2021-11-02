Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan 115 kişilik suç örgütüne yönelik 2018 yılında Kalkan operasyonu düzenlemişti.

Narkotik ekiplerinin ev ve iş yeri aramalarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan suç örgütü lideri Muzaffer Arkaç'ın da aralarında olduğu 61 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kara parayı akladılar

Narkotik ekiplerinin suç örgütüne yönelik hazırlamış olduğu dosyayı inceleyen (Mali Suçları Araştırma Kurulu) MASAK, suç örgütü üyesi 37 kişinin uyuşturucudan elde edilen kara parayı akladığını belirledi.

Narkotik ekipleri, 6'sı tutuklu olan diğer 31 kişinin gözaltına alınması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

20 gözaltı

Eş zamanlı birçok adrese düzenlenen operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan suç örgütü üyelerinin, MASAK'tan alınan bilgiler doğrultusunda emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.