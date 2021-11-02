Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptığı baskında, tanınmış markalara ait paketlenmiş 1300 kilogram sahte toz deterjan, 8 bin 460 kilogram deterjan hammaddesi, 150 kilogram sahte sıvı bulaşık deterjanı, çeşitli markalara ait 870 ambalaj ve paketleme makineleri ele geçirdi.

İş yerinde gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.