Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice Ormanları'nda sonbahar güzelliğini göstermeye başladı.

Dünyada az sayıda ormanda görülebilecek kadar çok ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran orman, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı ve kırmızı tonlara bırakıyor. Renklerin oluşturduğu eşsiz manzara drone ile görüntülendi.

Haber: Bülent Diktepe