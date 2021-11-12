Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.