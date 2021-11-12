Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa Mudanya'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Operasyonlarda şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirildi.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
Son Haberler
- 17:31
- 17:34
- 17:26
- 17:37
- 17:23
Sıradaki Haber
Sahte para çetesine 'Çiftlik' operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz