Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tükenmekte olan su samurları Kızılırmak'ta görüldü
Kızılırmak'ta nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları cep telefonuyla görüntülendi.
Sivas-Kayseri kara yolundaki köprüde Kızılırmak'ta su içerisinde gezinen su samurları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, su samurlarının ırmakta su içerisinde bir süre oynamaları yer alıyor.
Uzun süre bölgede gezinen su samurları daha sonra gözden kayboluyor.
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