İçişleri Bakanlığının tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Gaziantep’te de uygulandı. Bir alışveriş merkezi önüne kurulan stantta kampanyaya ilişkin tanıtım programı düzenlendi.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin katıldı.

Emniyet kemeri kazada yaralanmayı yüzde 60 düşürüyor

Program ilk olarak emniyet kemerinin kaza anındaki etkisini gösteren simülasyon aracının gösterisiyle başladı.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Vali Gül, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürdüğünü belirterek, Gaziantep’te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden emniyet kemeri denetiminin başladığını söyledi.

Kazaları azaltmak için kampanyalar düzenleniyor

Bakanlığın trafik kazalarını azaltmak ve olası ölüm ile yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanya düzenlediğini aktaran Gül, “Bugün de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başladı. Bizler de emniyetimiz, jandarmamız ve kaymakamlarımızla beraber şehrimizin çeşitli yerlerinde yazılı broşür dağıtıyoruz. Çocukları bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kalabalık olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz” dedi.

Trafik polisleri standı ziyaret eden öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatarak, kampanyaya ilişkin broşürler verdi.