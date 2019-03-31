Birbirinden özel tarifler, titizlikle hazırlanan malzemeler, yüksek ateşte kaynayan soslarla Uygur mutfağının yüz çeşit yemeği Ankara’da pişiriliyor.

Çorbalar, et çeşitleri özel baharatlar… Her biri Uygur’un vazgeçilmez lezzetleri.

Yeni lezzetlere açık olanlar, Uygur yemeklerini keyifle tadıyor. Yemekler, sindirimi kolaylaştıran özel karışım çayla ikram ediliyor.

Müşterilerinin yüzde 90’ı Türk

Türkler kadar yabancı konuklar da Uygur lokantasını ziyaret ediyor. Uygurlu kardeşler ise gösterilen ilgiden memnun.

Lokanta sahibi Aygül Kadir, müşterilerinin yüzde 90’ının Türk olduğunu ifade ederek, “Yüzde on kendi milletimiz Uygur olan, Fransa'dan gelen, Endenozya, Orta Asya'dan gelen. Bir defa tadına bakıp arkadaşlarını getiren çok oluyor." dedi.

“Bize destek oluyorlar”

Lokantanın sahiplerinden Mutallip Bekri ise, lokantayı altı ay önce açtıklarını belirterek, “Türklerin mutfağımızı bu kadar seveceklerini hiç tahmin etmemiştim.

Bize destek oluyorlar. Gerçekten çok mutluyuz. Herkesi bekleriz.” ifadelerini kullandı.

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Sinan Kement