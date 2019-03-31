Yeni Zelanda’da iki camide Müslümanlar hedef alındı ve 51 kişi şehit oldu. Terör saldırısının ardından derhal devreye giren Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 56 ülkeyi İstanbul’da topladı.

Toplantıdan İslam düşmanlığıyla ortak mücadele kararı çıktı.

Rasmussen’in adaylığını Türkiye reddetti

Türkiye'nin dünyanın mazlumları adına elini taşın altına koymaya başlaması çok daha öncesine dayanıyor. Önemli bir örnek 2008 yılından. NATO Genel Sekreteri adayı olan ve İslam’a hakaret içeren sözleri ile tanınan Danimarka eski Başbakanı Aders Fogh Rasmussen’in adaylığını Türkiye reddetti.

Rasmussen ancak özür dileme sözü verdikten sonra NATO'nun başına geçebildi.

Erdoğan’ın “One Minute” çıkışı

2009’da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “One Minute” çıkışı geldi. Erdoğan'ın İsrail'e karşı Gazzeli mazlumlar için yükselttiği itiraz tüm dünyada yankılandı.

2015'te Myanmar'da göçe zorlanan, katledilen Müslümanlara ilk yardım elini uzatan yine Türkiye'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’da destek için Bangladeş’e gitmişti.

Türkiye’nin girişimiyle Somali için 350 milyon dolar toplandı

Arakanlılara 55 ton yardım gönderen Türkiye, Arakan Müslümanlarının güvenli şekilde dönebilmesi için Birleşmiş Milletler'de karar alınmasına önayak oldu.

2011 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıtlıktan etkilenen Somali'yi ziyaret eden ilk dünya lideri oldu. Türkiye'nin girişimiyle Somali için 350 milyon dolar toplandı.

Yine 2011 yılında Suriye iç savaşından kaçanlara ilk kucak açan da Türkiye oldu.

Din, dil, ırk ayrımı yapmayan Türkiye, terör örgütü DEAŞ zulmünden kaçan Ezidilerin de sığınağı oldu.

Kaynak: TRT Haber