Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xsS6tcGANq — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 31 Mart 2019

Harekatlar sonucu, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: TRT Haber