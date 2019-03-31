Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ üyelerinin peşini yurt dışında da bırakmadı.

Şimdiye kadar FETÖ'cülerin bulunduğu 20'ye yakın ülkede 107 terörist yakalanarak Türkiye’de yargı önüne çıkarıldı.

İlk darbe Bulgaristan’da

Örgüte ilk darbe Bulgaristan'da vuruldu. Örgütün finans sorumlularından Abdullah Büyük, Türkiye’nin başvurusu üzerine kaçtığı Bulgaristan’da yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

Ardından Bahreyn ve Malezya’daki operasyonlar geldi. Filmleri aratmayan operasyonlarda 16 FETÖ üyesi Türkiye’ye getirildi.

Kafkaslarda da FETÖ’cülere göz açtırılmadı. Örgütün, Gürcistan ve Azerbaycan’daki yapılanmasına ağır darbe vuruldu.

Pakistan, Endonezya ve Myanmar’da da örgütün gizli sorumluları birer birer yakalandı. Ukrayna'da bir FETÖ üyesi yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Afrika’da da operasyonlar düzenlendi

Güvenlik birimleri FETÖ mensuplarına Afrika’da da operasyonlar düzenledi. Örgütün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi, 3 elebaşı Türkiye'ye getirildi.

Balkanlarda, MİT operasyonuyla FETÖ'nün 6 üst düzey ismi yakalandı. FETÖ'cüler özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri, 4 bin 600 kişi tespit etti

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı çalışma sonucunda örgütün yurt dışı yapılanmasında aktif olarak görev alan yaklaşık 4 bin 600 kişi tespit etti, 91 ülkeye iade talebi yollandı. Bu isimlerin yakalanarak yurda getirilmesi için çalışma başlatıldı. Son olarak bir FETÖ mensubu Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: TRT Haber