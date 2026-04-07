"Uygun fiyata taşıyacağız" dedikleri malları çalan 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, taşıtmak istedikleri malların anlaştıkları nakliyeciler tarafından çalındığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

Olayların organize bir şekilde gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle çalışma başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğince ortaklaşa yürütülen ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Kimlik tespiti çalışmalarının ardından şebeke üyelerinin yakalanması için İstanbul, Aksaray, Konya, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, çalınan malların saklandığı belirlenen bir depoya da baskın yapıldı.

Öte yandan, soruşturma süreci boyunca daha önce düzenlenen ara operasyonlarda yakalanan aynı şebeke üyesi 5 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Sosyal medyadan ilan verip tırların plakalarını değiştirmişler

Emniyette sorgulanan şüphelilerin dolandırıcılık yöntemi de deşifre edildi. Şebeke üyelerinin sosyal medya üzerinden nakliye ilanı verdikleri, mağdurlarla irtibata geçip ucuz fiyat teklif ederek onları ikna ettikleri saptandı.

Şüphelilerin, anlaştıkları malları tıra yükledikten sonra araçların plakalarını değiştirdikleri ve ürünleri kendilerine ait depolara indirdikleri belirlendi.

Tonlarca ürün sahiplerine teslim edildi

Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar silsilesinde ele geçirilen 20 ton alüminyum plaka, 32 adet hurda motosiklet ve son depo baskınında bulunan piyasa değeri 70 bin dolar olduğu belirtilen tonlarca ketçap, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.