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Türkiye
AA 05.02.2025 11:27

Uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darp eden taksicilerin 22 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla tutuklanan 4 taksi şoförü hakkında 22'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin planlı hareket ettikleri belirtildi.

Uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darp eden taksicilerin 22 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak mahkemeye gönderilen iddianameye göre, 29 Ocak saat 02.30'da Alper Özcan'a uygulama üzerinden talep geldi. Uygulamanın gösterdiği konuma giden Özcan'ın aracına binen Abdurrahman A. ve Murat A. Dikmen'e gitmek istediklerini söyledi.

Araçtaki şüpheliler, Kızılay istikametine geldiklerinde, Özcan'a polis olduklarını beyan ederek arabayı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durdurduktan sonra şüpheliler, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan'ı zorla aracın dışına çıkarmaya çalıştı.

Özcan'a hakaret edip vurmaya başlayan şüpheliler, aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldı. O sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştı.

Şüpheliler, emniyet ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ücret kıyaslaması için çağırmışlar

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler Abdurrahman A. ve Murat A, Martı Tag uygulaması üzerinde müştekiyi çağırdıklarını amaçlarının ücret kıyaslaması olduğunu savundu.

Özcan'ı darp etmediklerini iddia eden şüpheliler, müştekiyi polise teslim etmek için durdurduklarını öne sürdü.

Şüpheliler Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Kızılay bölgesinde taksicilik yaptıklarını, olay günü Abdurrahman A. ile Murat A'nın bir kişinin arkasından koştuğunu gördüklerini ve arkadaşlarına yardım amacıyla gittiklerini iddia etti.

"Planlı şekilde olay yerine çağırdılar"

İddianamede, şüphelilerin müştekiye, "Taksicilerin hakkına giriyorsun, bu işi yapmayacaksın, ölürsün burada," şeklinde beyanda bulundukları müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları ve hep birlikte müştekiyi darp ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin hayatın olağan akışına uygun olmayan ve birbirleriyle çelişen beyanlarına itibar edilmediği, şüpheliler tarafından paylaşıldığı değerlendirilen araç içerisinde meydana gelen olayların kamera görüntüleri, müştekiye ait adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığı şüphelilerin suç işleme kararının icrası kapsamında fikir ve eylem birliği içinde oldukları anlaşılmıştır.

Müşteki Alper Özcan'ı planlı şekilde olay yerine çağırdıkları, müştekinin aracının anahtarını almaya çalıştıkları, müştekinin engel olması nedeni ile anahtarı alamadıkları, bu yönüyle 'gece vakti yağmaya teşebbüs suçunu, müştekiyi darp ederek araçtan inmesine engel oldukları, sonrasında müştekiyi araçtan inmek istememesine rağmen araçtan indirmeye çalışarak 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu, şüphelilerin 'ölürsün burada' şeklinde beyanda bulunarak 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçunu ve müştekiyi darp ederek 'kasten yaralama' suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, şüpheliler Abdurrahman A, Murat A, Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

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