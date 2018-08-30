  • 30 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 6.773
    EURO 7.917
  • BIST 93280.71
    ALTIN 261.56
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Üst düzey FETÖ'cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

Üst düzey FETÖ'cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

Üst düzey firari FETÖ zanlısı Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Üst düzey FETÖcü Kemal Öksüz Ermenistanda yakalandı

Interpol tarafından aranan firari FETÖ'cü Kemal Öksüz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yakalandı.

ABD tarafından kırmızı bülten çıkartılarak aranan Kemal Öksüz'ün, Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu'na ‘sahte belge sunmak’ ile suçlandığı belirtildi.

ABD vatandaşı da olan Kemal Öksüz'ün FETÖ'nün 'Houston örgüt sorumlusu' olduğu tespit edildi. 

Kemal Öksüz’ün FETÖ'nün firari "Hava Kuvvetleri örgüt sorumlusu" Adil Öksüz ile bir akrabalık bağının olmadığı da açıklandı. 

Ankara, Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için yasal süreç başlatacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: kemal öksüz, fetö, Ermenistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER