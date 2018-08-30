Üst düzey FETÖ'cü Kemal Öksüz Ermenistan’da yakalandı

Interpol tarafından aranan firari FETÖ'cü Kemal Öksüz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yakalandı.

ABD tarafından kırmızı bülten çıkartılarak aranan Kemal Öksüz'ün, Temsilcililer Meclisi Etik Komisyonu'na ‘sahte belge sunmak’ ile suçlandığı belirtildi.

ABD vatandaşı da olan Kemal Öksüz'ün FETÖ'nün 'Houston örgüt sorumlusu' olduğu tespit edildi.

Kemal Öksüz’ün FETÖ'nün firari "Hava Kuvvetleri örgüt sorumlusu" Adil Öksüz ile bir akrabalık bağının olmadığı da açıklandı.

Ankara, Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için yasal süreç başlatacak.

Kaynak: TRT Haber