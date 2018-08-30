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Kayseri'de YPG/PKK elebaşlarından birinin koruması yakalandı

Kayseri'de terör örgütü PKK-KCK/YPG-PYD'ye operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

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Kayseride YPG/PKK elebaşlarından birinin koruması yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK-KCK/YPG-PYD adına faaliyet yürüten "Mihyar Serdar" kod adlı Suriye uyruklu Muhammed D.'nin kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Yaklaşık 2 yıl önce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri'de gizlenmeye çalıştığı belirlenen zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Muhammed D.'nin, Suriye'deki eylemlerde terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, terör örgütü içerisinde Suriye'de Şeyh Maksut bölgesinde faaliyet gösteren "GARO" kod adlı üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, kayseri
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